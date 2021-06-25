俄羅斯外交部今天召見英國大使，「強烈抗議」其所稱英國驅逐艦侵犯俄國領海一事。

在英國海軍驅逐艦衛士號（HMS Defender）昨天行經克里米亞半島（Crimea）附近的黑海（Black Sea）水域後，俄羅斯與英國爆發爭執。俄羅斯表示他們曾對衛士號開火示警，英國則是否認俄方說法。

俄羅斯2014年從烏克蘭手中併吞了克里米亞半島，並宣稱半島周圍的海域是俄羅斯領海的一部分。包括英國在內的多數國家，都不承認俄羅斯的接管行動，且支持烏克蘭對半島周圍海域的主權主張。

在今天的一份聲明中，俄羅斯外交部表示，他們已經召見英國大使布羅納特（Deborah Bronnert），針對英國衛士號侵犯俄國領海以及該艦「挑釁和危險的行為」表達「強烈抗議」。

聲明中強調：「如果這樣的挑釁再次發生，英國必須為可能造成的後果負起一切責任。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）形容這起事件是「蓄意且預謀的挑釁」。

俄羅斯國防部表示，俄軍對衛士號開火警告，並沿著衛士號航行路線投下炸彈示警，直到衛士號離開俄國領海。

俄羅斯公共電視頻道Rossia 24今天晚間播放了俄軍開火示警的影片，那段影片是由俄羅斯聯邦安全局（FSB）提供。

根據影片，在開火示警前，俄羅斯海岸防衛隊一再要求衛士號改變航道，離開俄國領海。

衛士號事件爆發的時機敏感，因為「海風-2021」（Sea Breeze 2021）軍演即將於6月28日到7月10日在黑海進行，匯集超過30個國家參與，其中包括美國和烏克蘭。