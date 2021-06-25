澳洲雪梨市中心和邦迪海灘（Bondi Beach）在內的東部郊區因疫情擴散，今天午夜起將實施一週封鎖措施。當局窮於遏阻高傳染性2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株蔓延。

路透社報導，澳洲醫學會（Australian Medical Association）表示，此舉不足以防止病毒蔓延，要求對這個澳洲最大城市完全封城，以免病毒擴散且可能導致染疫死亡。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在雪梨告訴媒體，在雪梨的4個地方政府議會區居住或工作的人過去2週已奉令待在家中，除非緊急理由才能外出，「我們不想看到這種情況持續數週」。

澳洲官員昨夜已對雪梨10幾處新地點發布健康警報，這波感染病例累計超過60例。

新南威爾斯州今天通報22起本土病例，為邦迪海灘本月16日發現首例以來單日最多。邦迪海灘上週通報的首例是1名載送外國航空公司機組人員的轎車司機染疫。

澳洲醫學會會長霍爾希德（Omar Khorshid）警告官員，雪梨最新一波疫情恐失控，並提醒他們墨爾本去年那波嚴重疫情曾奪走800多人性命。