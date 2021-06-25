德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天說，歐洲聯盟領袖們已否決德國和法國推動與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）重啟會談的提案。

法新社報導，歐盟領袖在布魯塞爾舉行峰會，梅克爾會後說：「今天已無可能同意立即展開高層會晤一事。」

她說，歐盟領袖們先前同意與俄羅斯維持並發展某種「對話形式」，「我本來希望看到更大膽的一步，但這樣也不錯，我們會繼續努力。」

路透社提到，奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz ）支持德法的提案，但其他許多歐盟成員國反對。

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）會後說，許多領袖的共同想法是不改變對俄羅斯的立場。他稍早還表示，恢復與蒲亭會談的念頭無異與虎謀皮。

美國總統拜登上週才在日內瓦與蒲亭會面，德國與法國本週臨時提案，希望歐盟恢復與蒲亭會談，這讓其他歐盟領袖措手不及。

許多歐盟成員國反對這項提案，尤其是東歐國家。在俄羅斯改弦易轍之前，這些國家仍不願與俄羅斯恢復會談。

俄羅斯當局昨天表示，蒲亭「支持」這項提案。自俄羅斯於2014年3月接管克里米亞（Crimea）後，歐盟就凍結與俄羅斯的往來，德法提案若通過，本可恢復雙方交流。

歐盟領袖上次與蒲亭舉行峰會是在2014年初，但蒲亭一向偏好與個別國家進行雙邊往來。

俄羅斯近期與一些西方國家互生齟齬，一方面是因為俄羅斯今年稍早在烏克蘭邊境集結軍隊，另一方面則是一連串間諜醜聞導致俄羅斯與數個歐洲國家互相驅逐外交人員。