美聯社報導，捷克東南部遭受罕見龍捲風襲擊，救援單位今天表示，至少3人喪生，數百人受傷。

這個威力強大的龍捲風昨晚形成，捷克各地出現雷暴。7座城鎮和村落受創嚴重，所有建築物頓時成為斷垣殘壁，路旁車輛也都翻覆，逾12萬戶家庭停電。

路透社提到，龍捲風昨晚沿捷克南部邊界侵襲，緊急救難單位和媒體報導說，至少150人受傷。

龍捲風肆虐鄰近奧地利和斯洛伐克邊境、距離布拉格270公里的荷多寧（Hodonin）周圍的多個城鎮與村莊。捷克電視台（Czech Television）一名氣象專家直言，龍捲風恐已達到F3-F4等級，相當於風速每小時達267 至322公里。

這是捷克自2018年以來第1個龍捲風，也是這個歐洲國家現代史上最強的龍捲風。

南摩拉維亞（South Moravia）地區救護車服務發言人告訴西蒂卡新聞社（CTK），估計受傷人數達150人。

捷克電視台引述救援服務發言人報導，約7座小鎮「嚴重」毀損；一個市鎮的官員表示，鎮上一半地區實際上已遭「夷為平地」。