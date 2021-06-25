參加東京奧運暨帕運的烏干達選手代表團19日抵達日本進行事前集訓，代表團赴日前皆已完成注射2劑AZ疫苗，但在日本驗出2人確診，今天確認其中1名是感染Delta變異病毒株。

烏干達代表團一行9人，出國前已施打2劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca AZ）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，出國96小時以內接受過2次核酸檢測（PCR），持有陰性證明。

日本放送協會（NHK）報導，烏干達代表團19日抵達成田機場後接受核酸檢驗（PCR），其中1人呈陽性反應。同團其他檢驗陰性的8人搭乘包租巴士前往賽前集訓地大阪府泉佐野市，後被匡列為密切接觸者，又驗出1人確診。

奧運大臣丸川珠代今天表示，在機場檢驗確診的烏干達代表團成員，確認是感染在印度發現的Delta變異病毒株；另1名在大阪驗出確診的成員，也將分析是感染哪種病毒株。

丸川說，將儘速與第一線分享該採取那些必要的防疫措施，並與其他省廳合作，對隔離與療養的方式、如何強化入境管理措施等進行對應。