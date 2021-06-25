南投警察分局25日查獲18位民眾，在南投市南鄉路高速公路高架橋下喝咖啡、下棋及乘涼等群聚行為，員警到場稽查時，還有民眾意圖開溜遭警方攔阻，雖然民眾都有戴口罩，但群聚行為已經違反防疫規定，經員警蒐證及抄錄資料後，將18人依違反《傳染病防治法》函送縣府權責機關裁罰，依規定每人將裁罰6萬元至30萬元。

南投警分局提醒民眾，國內疫情仍然嚴峻，請民眾確實遵守防疫規定，減少非必要外出及活動，避免產生疫情破口，警方將持續執行各項防疫勤務，民眾切勿以身試法違規群聚，以免得不償失。