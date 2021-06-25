南投18人群聚下棋、喝咖啡 警方查獲送裁罰 17:292021/06/25 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投18人群聚下棋、喝咖啡，警方查獲送裁罰。（南投警分局提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投警察分局25日查獲18位民眾，在南投市南鄉路高速公路高架橋下喝咖啡、下棋及乘涼等群聚行為，員警到場稽查時，還有民眾意圖開溜遭警方攔阻，雖然民眾都有戴口罩，但群聚行為已經違反防疫規定，經員警蒐證及抄錄資料後，將18人依違反《傳染病防治法》函送縣府權責機關裁罰，依規定每人將裁罰6萬元至30萬元。 南投警分局提醒民眾，國內疫情仍然嚴峻，請民眾確實遵守防疫規定，減少非必要外出及活動，避免產生疫情破口，警方將持續執行各項防疫勤務，民眾切勿以身試法違規群聚，以免得不償失。 #南投 #群聚 #裁罰 #下棋 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 打疫苗餵母乳造成女嬰猝死？解剖結果出爐 - 社會 高速公路超速被攔 他見正妹女警怒轉笑：付的不是罰單是聘金 - 社會 好意思出遊？頭城掛「宜蘭人都在家」帆布嗆爆：你來幹嘛 - 社會 新店10惡煞持刀當街擄走2男 警救出被害人逮6嫌 - 社會 新店10惡煞持刀槍當街擄走2人 現場滿地血跡嚇壞鄰里 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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