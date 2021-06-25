美國一名高階官員今天表示，在全面撤軍前，美國計劃將曾與美軍合作過的至少部分阿富汗口譯員撤離阿富汗。

這名匿名官員表示，此舉將讓已辦理特殊移民簽證（SIV）、面臨阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）暴力報復的口譯員，生命安全受到保護。

這名官員說：「我們已確認一群特殊移民簽證申請者身分，他們曾擔任口譯員和翻譯，在我們9月完成撤軍前，為了完成簽證申請程序，會把他們重新安置在阿富汗以外地點。」

這名官員沒有提到口譯員的確切人數或他們的目的地，但表示申請簽證程序「正在進行中」。

這名官員說，撤軍後還是會持續為「包括那些還留在阿富汗的人」處理簽證。

美國總統拜登今晚表示：「我們不會拋棄那些曾幫助過我們的人。」被問到那些口譯員可能會暫時被送到哪裡時，拜登回答他不清楚。

約1萬8000名阿富汗人曾與美軍合作過，包括擔任口譯員，他們都擔心如果塔利班重掌政權，可能會遭到報復，因此希望能移居美國。