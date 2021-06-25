英國已超過80%的成人接種到COVID-19疫苗，但單日新增確診卻回溫，原因出在年輕人多未施打及Delta變異株肆虐；以色列也出現近半新增確診多為打過疫苗者。

道瓊發行的金融周報「巴隆周刊」（Barron's）指出，英國在17日達成80%成人至少接種一劑COVID-19疫苗的里程碑，但原本已降至千位數的單日新增確診，在17日同一天則記錄到1萬1000例，是2月以來頭一遭。

首先現蹤於印度的Delta變異株來勢洶洶，迫使英國首相強生將原訂6月21日全國解封日順延4週。英國政府希望4週時間能爭取更多人施打，在7月19日前讓所有成人都接種到疫苗。英國目前有4200多萬成人已至少接種一劑，相當於全體成年人口80.1%，當中3060萬人完整接種兩劑，約占全體成人58.2%。

英國首席防疫官員惠提（Chris Whitty）表示，未來幾週新增確診仍會呈升溫趨勢，恐增加住院與病故人數。他還說不確定這波疫情程度會多大，也警告今年冬天疫情恐捲土重來，可能要再等5年才能看到疫苗全面把各類變異株控制住的情形。

一份由倫敦帝國學院（Imperial College London）與市調機構「易普森莫里」（Ipsos MORI）共同負責的政府委託研究顯示，疫苗接種率偏低的年輕族群，是這波確診增多的主因之一。在4月15日到5月3日，確診者集中在5到12歲與18到24歲兩個群體。

英格蘭公共衛生署（PHE）18日公布的數據，則凸顯Delta變異株是這波疫情升溫的另一元凶。統計顯示，到6月8日的一週裡共累計7萬5953例確診，較前段7天時間增加79%，其中多達3萬3630例感染Delta變異株。

到6月14日的一週時間，總計806人因感染Delta變異株住院，較前一週增加423人，住院者裡527人未打疫苗，完整接種疫苗仍住院只有84人。

美國「財經內幕」（Business Insider）報導，以色列衛生部秘書長李威（Chezy Levy）接受國營媒體訪問時表示，近期新增確診者裡，約40%到50%的人有接種疫苗，導致以色列疫情回溫的禍首也是Delta變異株，所幸打過疫苗的確診者，症狀較沒打疫苗者輕微。

李威昨天表示，完整接種疫苗但仍感染Delta變異株的確診者還是必須隔離。

根據約翰霍普金斯大學的數據，截至今天，以色列已有57%的人口完整接種疫苗。

英格蘭公共衛生署（PHE）一份分析顯示，完整接種兩劑輝瑞（Pfizer）&BNT疫苗，對COVID-19原始病毒株的防護力為95%，只打一劑則為52%；但面對Delta株時，打完兩劑的防護力掉到88%，一劑則為33%。

不過分析顯示，現有疫苗對防止重症仍極為有效。完整接種兩劑輝瑞&BNT者，96%免於重症住院；完整接種兩劑AZ疫苗者，92%免於重症住院。