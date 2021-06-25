歐洲聯盟建議成員國將台灣列入安全旅遊名單，迄今包括德、法等多國已宣布對台灣解除旅遊限制，但民眾需注意，各國對入境時是否應持檢測陰性證明等政策不同。

歐洲聯盟6月18日正式公布將台灣納入安全旅遊名單，成員國即日起逐漸取消對台灣非必要旅遊的入境限制，即對台灣開放觀光。

目前包括德國、荷蘭、法國、比利時及瑞士等申根區成員國已宣布對台灣解除入境旅遊禁令，但各國對入境時是否持陰性證明等政策不同。

荷蘭將台灣列入旅遊低風險國家，自6月24日入境荷蘭不用隔離，也不用提供檢測陰性報告。

法國將台灣納入綠區，自6月24日起不論有無施打疫苗，都可以非必要原因入境法國，包括旅行。

比利時則自7月5日起，從台灣赴比利時的旅客，入境時不需隔離、也不必提供陰性檢測報告。但需注意的是，旅客若在入境前14天內，曾於紅色燈號區域停留超過一天，入境後需做檢測及遵守隔離規定。

德國自6月20日取消台灣前往德國的入境限制，但經空路入境德國者，須提供2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測證明、康復證明或疫苗接種證明。

瑞士政府新宣布自6月26日凌晨起針對申根區以外的第三國與地區大幅放寬防疫措施及入境限制，其中台灣已不在風險國家及地區名單內。因此台灣旅客持核酸檢測（PCR）檢測陰性證明，或疫苗接種證明均可入境瑞士，且無需隔離檢疫。