捷克東南部昨天遭受罕見龍捲風襲擊，法新社引述當地警方今天的說法報導，至少造成5人死亡，63人受傷，其中10人重傷。美聯社則報導，至少5人死亡，數百人受傷。

捷克救難當局發言人克羅帕科娃（Hedvika Kropackova）告訴法新社：「還會有更多傷亡。」她說，今天接獲更多傷者求援。

這個威力強大的龍捲風昨晚形成，捷克各地出現雷暴。7座城鎮和村落受創嚴重，所有建築物頓時成為斷垣殘壁，路旁車輛也都翻覆，逾12萬戶停電。

龍捲風在鄰近奧地利和斯洛伐克邊境、距離捷克首都布拉格270公里的荷多寧（Hodonin）周圍多個城鎮與村莊肆虐。捷克電視台（Czech Television）一名氣象專家表示，龍捲風恐已達到F3-F4等級，相當於每小時風速達267至322公里。

這是歐洲國家捷克自2018年以來首個龍捲風，也是捷克現代史上最強的龍捲風。