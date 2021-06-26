警方表示，1名索馬利亞籍男子今天在德國南部城市烏厄茲堡（Wuerzburg）持刀行凶，造成3人死亡和多人受傷，其中一些傷勢嚴重。

法新社報導，警方在推特發文指出：「這名住在烏厄茲堡的男性凶嫌遭警方開槍打中，但生命無礙。」

巴伐利亞邦（Bavaria）內政廳長赫曼（Joachim Herrmann）表示，這名24歲的索馬利亞籍男子近期曾待過精神科診所接受治療。

赫曼說，調查人員發現文件顯示這名男子「曾在精神病機構接受治療」，但表示無法提供治療時間等細節。（譯者：徐睿承）1100626