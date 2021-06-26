索馬利亞籍男子在德國持刀行凶 3死數傷 04:272021/06/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1名索馬利亞籍男子今天在德國南部城市烏厄茲堡（Wuerzburg）持刀行凶，造成3人死亡和多人受傷。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方表示，1名索馬利亞籍男子今天在德國南部城市烏厄茲堡（Wuerzburg）持刀行凶，造成3人死亡和多人受傷，其中一些傷勢嚴重。 法新社報導，警方在推特發文指出：「這名住在烏厄茲堡的男性凶嫌遭警方開槍打中，但生命無礙。」 巴伐利亞邦（Bavaria）內政廳長赫曼（Joachim Herrmann）表示，這名24歲的索馬利亞籍男子近期曾待過精神科診所接受治療。 赫曼說，調查人員發現文件顯示這名男子「曾在精神病機構接受治療」，但表示無法提供治療時間等細節。（譯者：徐睿承）1100626 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 WHO預料1至2個月內 再准1或2種疫苗緊急使用授權 - 國際 - 中央社 變種病毒Delta肆虐 莫斯科死亡病例創新高 - 國際 - 中央社 病患確診住院4個月！一看帳單嚇傻「費用逾8000萬」 專業網友解答了 - 國際 捷克史上最強龍捲風 至少5死數百人傷 - 國際 - 中央社 佛洛伊德案 前白警蕭文以謀殺罪遭判22年6個月有期徒刑 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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