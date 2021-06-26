美國食品暨藥物管理局今天對輝瑞大藥廠和德國BioNTech共同研發的COVID-19疫苗，以及莫德納疫苗，在注射後出現心臟發炎的罕見風險，加註警語。

美國食品暨藥物管理局（FDA）表示，在提供給醫護人員的疫苗資料單張做了若干修正加註警語，提醒接種後不良事件通報顯示發生心肌炎和心包炎的風險增加，特別是在施打第二劑之後，以及疫苗施打幾天後，出現的症狀。

根據疫苗接種後不良事件通報系統（VAERS），截至6月11日，全美已施打3億劑莫德納（Moderna）與輝瑞（Pfizer）/BioNTech的兩款mRNA疫苗中，有1200多起心肌炎或心包膜炎病例。

這些案例在男性身上、以及打完第2劑一週內發生的情況特別高些。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），有309名30歲以下年輕人住院，其中295人已經出院。

有幾個國家衛生監管單位已經在調查，注射莫德納和輝瑞的兩款mRNA疫苗後發生心肌炎和心包炎的病例，這些在年輕男性身上發生的頻率較高。

疾管中心預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices ACIP）於23日召開會議，廣泛檢討關資訊之後，FDA作上述更新。

輝瑞和莫德納公司在下班時間，並未立即回覆路透社的詢問。