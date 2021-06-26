北農爆發群聚感染，萬華的環南市場也陸續有攤商確診，台北市議員許淑華指出，環南市場確診數已累積到43人，甚至昨天都還有人陸續確診，台北市副市長黃珊珊說，環南市場是因很多攤商都是去北農批貨，開始有增加案例，但以新北市比較多。此外，指揮中心指揮官陳時中昨提到，北農有點嚴重；對此，北市長柯文哲說，目前在控制範圍內，不喜歡名嘴誇大，搞得人心惶惶。

台北市副市長黃珊珊說，環南市場是因很多攤商都是去北農批貨，開始有增加案例，但以新北市比較多。（北市府提供／游念育台北傳真）

黃珊珊指出，還南市場造冊有2800人，昨天已施打300多人，下周會繼續打疫苗，很多攤商都做過快篩，而自治會發現確診，就會匡列前後左右攤位、清消和停業3天，之前疫情沒有擴散，但最近北農增多，環南市場的確有增加，前進指揮所也把環南納入市場專案。

此外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨天說北農有點嚴重；對此，柯文哲說，正確講法，批發市場的確是個問題，我們知道問題會去做分析解決掉，但是目前已經在控制範圍內，不喜歡說每天晚上名嘴太誇大，搞的人心惶惶，不需要，做為政府是要解決問題、安定人民。

被問到會進到北農的人，除了登記名冊外，部分員工是臨時工，每日人流數萬人，還有多少沒掌握行蹤？會不會擔心又成為破口？黃珊珊表示，北農名冊上4700多人都完成篩檢，目前政策施打疫苗，有很多承銷人員或其他工作人員，現在要求北農開始造冊，多少人員會陸續造冊，下周也會安排打疫苗，保留1萬劑，而增加人數大約也是4000人，中央已同意撥補疫苗。