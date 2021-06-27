英國首相強生（Boris Johnson）辦公室今天表示，前財政大臣賈維德（Sajid Javid）已被任命為英國衛生大臣，接替今天辭職的衛生大臣韓考克（Matt Hancock）。

路透社報導，強生先前要求賈維德開除他的多個政治顧問，賈維德拒絕接受後，於2020年2月辭卸財政大臣職務。

賈維德原本擔任內政大臣，2019年7月強生接任首相後，任命他為財政大臣。（譯者：劉學源）1100627