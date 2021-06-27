英衛生大臣韓考克辭職 前財相賈維德接掌衛生部 10:552021/06/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前財政大臣賈維德（Sajid Javid）已被任命為英國衛生大臣，接替今天辭職的衛生大臣韓考克（Matt Hancock）。(圖／美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強生（Boris Johnson）辦公室今天表示，前財政大臣賈維德（Sajid Javid）已被任命為英國衛生大臣，接替今天辭職的衛生大臣韓考克（Matt Hancock）。 路透社報導，強生先前要求賈維德開除他的多個政治顧問，賈維德拒絕接受後，於2020年2月辭卸財政大臣職務。 賈維德原本擔任內政大臣，2019年7月強生接任首相後，任命他為財政大臣。（譯者：劉學源）1100627 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 光打疫苗防不了Delta社區傳播 世衛曝搭配關鍵防疫動作 - 政治圈 佛州大樓半坍添第5死 重大結構毀損內幕曝光 驚現大量裂縫 - 國際 Delta變種病毒來襲 美CDC主任懇求民眾這麼做 - 國際 不只給台灣2萬劑AZ 立陶宛還打算讓觀光客打疫苗 - 國際 佛州大樓半坍 累積數十年原因曝光了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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