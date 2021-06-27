泰國面臨境內迄今最嚴重的一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，當局今天宣布針對首都曼谷周遭地區實施新的防疫限制措施，以遏止疫情擴大。

路透社報導，根據皇室公報公布的文件，新的限制措施明天上路，為期1個月，包括曼谷和周遭5個省分禁止餐廳內用。

文件表示，曼谷和5個省分的購物中心必須在晚間9 時前關閉，此外同一時期也禁止舉辦20人以上的派對、慶祝等活動。

文件還說，這6個地區的建築工地將關閉，工人宿舍也將封鎖以遏制群聚感染。早先，曼谷工地宿舍爆發多起群聚感染，曼谷有575處這類的工地宿舍，住有約8 萬1000名工人。

5月迄今，曼谷工地宿舍已發現37起群聚事件。

文件寫道，當局將在曼谷和5個省分設立檢查站以限制旅行，並重新安置工地工人，與馬來西亞接壤的4個省分也將設立檢查站。

今天凌晨，社群媒體推特（Twitter）上開始大量出現「曼谷封城（#BangkokLockdown）」話題標籤，網友批評官方宣布這項新的限制措施的時機點，並說他們對這些新措施感到訝異。

總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）25日表示，他希望避免使用「封鎖」一詞，且特定企業與活動將成為這次防堵病毒鎖定的目標。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100627