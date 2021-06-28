弘光科大師生整合虛擬實境與腦電圖技術，設計單人及多人復健系統，提供物理治療師進行遠距照護，適逢疫情嚴峻，該系統病患在家也能用，減少到醫院染疫風險。

COVID-19疫情嚴峻，弘光科大今天指出，資訊工程系副教授林佩蓉帶領4名學生蔡永濰、黃昱銘、林凱宸、張浩任，進行「整合虛擬實境與腦電技術之研究」，設計單人及多人復健系統。

該系統提供物理治療師進行遠距照護，讓病患在家使用，減少到醫療院所復健染疫風險，研究取得中華民國發明專利，也獲得2021年全國技專校院學生實務專題製作競賽第一名。

林佩蓉指出，把虛擬實境與腦電圖技術結合在一起，並將「腦機介面」（提供大腦和機器之間溝通的介面）整合虛擬實境的復健功能，復健過程中病患除肢體動作訓練外，物理治療師還能觀看腦波變化，馬上調整復健方式與強度。

研究開發的復健系統，包括3種職能治療、2種鏡像治療、3種侷限誘發治療的運動療法任務。患者戴上頭戴式設備即可自主進行操作，訓練內容根據日常活動引導復健，同時將患者精準度與平均花費時間記錄上傳至雲端。

林楷宸說，虛擬實境幫助患者復健，除日常生活動作訓練，也設計有物品分類的認知訓練、移動物體到指定位置、取物或翻轉特定物件等總共8種任務情境。系統完成後剛好遇上疫情，有機會能派上用場，提供偏鄉物理治療資源不足的解決方案。

蔡永濰表示，系統讓有需要復健的長輩，在嚴峻疫情下使用遠距治療。VR醫療是當前重要的研究趨勢，即將邁入超高齡社會的台灣更是需要這種復健系統。

林佩蓉透露，該系統在教育部、科技部等展覽交流場域上進行展示，獲得不少回響，未來將進一步和醫療院所合作，把虛擬實境與腦波結合的復健系統推廣出去。（編輯：陳清芳）1100628