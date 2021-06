稍早揭密中國將病毒武器化,以及武漢P4實驗室曾飼養蝙蝠的澳洲記者馬克森,昨天公開一份中國呈交聯合國的文件,提到中國承認人工病毒實驗室外洩風險足以禍及全人類。

「澳洲人報」(The Australian)調查記者兼澳洲「天空新聞」(Sky News)節目主持人馬克森(Sharri Markson),昨天公開一份中國政府於2011年11月23日呈送聯合國「禁止發展、生產及儲存生物及有毒武器公約」(Convention on the Prohibition of the Development Production and Stockpiling of Biological and Toxin Weapons)締約國第七次審查會議的文件;內容提到,中國政府承認人工病毒實驗室存有病毒意外外洩風險,並足以危害全體人類。

馬克森在昨天「天空新聞」播出節目中指出,過去一年半以來,曾有多位科學家提出武漢病毒研究所(Wuhan Institute of Virology)可能意外洩漏病毒,但一度被斥為「陰謀論」;而現在從中國政府發出的文件看來,顯示連中國政府也承認,實驗室意外導致人工病毒洩漏,是有可能發生的事情。

據「澳洲人報」今天報導指出,有關文件提到人工病毒研究可以讓「生物戰攻擊更為隱匿」,進而「大大地增加生物武器的破壞力」。

該文件提到「外源基因(foreign genes)或者病毒可以無症狀地被導入至目標群體之中」,進而「隱匿地發動生物武器攻擊」。

「澳洲人報」透露,在美國情報機構針對2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)到底是否自然形成,還是源自中國軍方背景實驗室的調查過程中,調查人員發現上述文件。

「澳洲人報」強調,目前並無證據顯示2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)是生物武器,也沒有證據顯示中國已經發動生物武器攻擊。

但報導同時指出,上述文件顯示中國政府坦承「實驗室中的合成人工病源體(synthesising man-made pathogens)」潛在著有危害人類的極端風險。

文件提到,在生物科技的合成生物(Synthetic biology)研究和應用過程中,可能會意外地「引發新的、高危害性的人造病源體(hazardous man-made pathogens),並造成前所未見的後果」。

馬克森昨天於「天空新聞」節目中指出,中國政府很清楚,人工病毒自實驗室外洩的風險是存在的,因此才會於2011年向聯合國呈交上述文件。

曾於2020年接受美國國務院委託領導疫情調查專責小組,目前於華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)擔任高級研究員的艾薛爾(David Asher)向「天空新聞」指出,上述文件的重要性在於它顯示中國政府早已清楚地了解到,藉由人工病毒實驗,是可以進一步發展成具威力的生物武器。

馬克森5月初於「澳洲人報」爆料,揭露中國軍方科學家和高階公衛官員曾於2015年撰寫文件,內容提到將SARS冠狀病毒武器化的構想,並預料第三次世界大戰將會使用生物武器;馬克森在報導中表示,美國國務院於去年5月已掌握有關文件。另在6月中,她又透過「天空新聞」公開影片顯示武漢P4實驗室曾飼養蝙蝠。

馬克森即將在今年9月發表新書「武漢真相」(What Really Happened In Wuhan,暫譯);書中將披露COVID-19起源的相關調查研究,並將提及上述文件和影片。