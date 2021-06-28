2019冠狀病毒疾病（COVID-19）具高度傳染力的Delta變異株肆虐澳洲，導致雪梨封城、其他地區也重新實施防疫限制，財政部長表示，直到安全無虞才會考慮重新對外開放國門。

路透社報導，澳洲幾乎每一個州和地區都爆出疫情，官員忙於應付，而全國有約1800萬人或相當於70%的總人口，現在都處於某種形式的封鎖狀態或COVID-19相關限制措施之中。

財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）今天向澳洲廣播公司（ABC）表示：「隨著更具傳染力的Delta 變異株到來，我認為我們正進入疫情的新階段。」他補充說道，澳洲正面臨對抗COVID-19的「關鍵時刻」。

佛萊登柏格表示，由總理莫里森（Scott Morrison ）主持的國安委員會因此將於今天稍後將召開緊急會議，聽取澳洲首席醫療官員的簡報。

他指出，直到澳洲安全無虞，才會根據醫學建議對外開放國門。

澳洲去年3月對外關閉邊境以協助遏制COVID-19疫情，僅允許澳洲公民返國，且強制入境者在防疫旅館隔離檢疫14天。

澳洲全國人口2500萬，第一大城雪梨就占1/5。受到疫情影響，雪梨週末開始實施為期2週的封城措施。

澳洲近2週前爆發最新一波疫情，一名負責載送國際線航空公司人員的駕駛確診後，雪梨所在的新南威爾斯州病例頻傳，繼昨天的30起，今天又新增18起，使得最新這一波疫情累計病例已達130起。

整體來說，澳洲疫情控制在已開發國家當中相對優秀，迄今所有確診病例數僅略高於3萬450起，死亡910例。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100628