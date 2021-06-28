匈牙利最近立法明文禁止女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者（LGBT）相關內容出現校園內；捷克總統齊曼在今天電視專訪中發語批評說，跨性別者讓他「感到噁心」。
路透社報導，齊曼（Milos Zeman）經常主張一些非主流觀點。匈牙利在本月稍早通過立法，規定凡被視為會促進同性戀和性別改變的相關內容，一概禁止在校園內傳播；齊曼被問到對此事看法。
齊曼在CNN Prima節目中說：「如果一個人進行變性手術，基本上就是在自殘犯罪。每項手術都是風險，對我而言，這些變性人很噁心。」
匈牙利這項新法不僅招致國內反對黨派強烈反彈，也引發人權團體和許多歐盟成員國批評。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）上週在歐盟一場高峰會中告訴匈牙利總理奧班（Viktor Orban），要尊重LGBT人權，不然就退出歐盟。
歐盟27國中，有超過半數反對匈牙利這項法律，不過，捷克至今尚未表示反對；齊曼說，做出相關譴責等同於干預他國內政。
捷克總統雖然行政權有限，但齊曼和歷任總統對公眾輿論影響力強大。齊曼本人也向俄羅斯和中國靠攏，並批評來自穆斯林國家的移民。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1100628
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