今天公布的一項報告指出，緬甸後政變時期暴力升高，反對軍政府的「自衛」武力加強採取行動。報告示警，若當局專擅權力持續鎮壓，將會有「重大」傷亡代價。

法新社報導，在緬甸若干地區，地方人士組成的「自衛武力」常以狩獵用步槍或工廠臨時製作的武器，來對抗軍政府。

「國際危機組織」（International Crisis Group ）今天表示，面對人民武裝起義，緬甸國防軍（Tatmadaw）料將動用軍事力量對付平民百姓。

「屆時將付出龐大的人命代價，特別是婦孺和年長者，暴力和流離失所將為他們帶來巨大困難。」

國際危機組織表示，過去數十年從未發生戰鬥的地區，也已開始發生衝突，人權機構不得不急設新的供給線和運作站。

聯合國上週表示，估計到目前為止，緬甸已有23萬人因戰爭和安全因素無家可歸。

早在政變前，緬甸境內就有20多個種族叛變團體與當局展開不同階段的抗爭；如今這些自衛團體讓貧窮的緬甸更加動盪。

國際危機組織表示，緬甸反軍方陣營成立的「全國團結政府」（National Unity Government）似乎也無力穩定局面。全國團結政府成員包括翁山蘇姬、反政變抗議領袖及少數民族代表。

民兵組織和軍方的衝突，一向多侷限於鄉村地區。

但目前情況已有所不同，安全部隊和自衛團體上週在緬甸第2大城瓦城（Mandalay）發生槍戰，造成至少6 人喪生。