日本經濟產業省2名公務員疑涉詐領政府因疫情發放的房租補助，日前遭逮捕，經產大臣(木尾)山弘志今天出面道歉；此外，經產省另有一名職員涉嫌在國會女廁偷拍，遭警方調查中。

日本放送協會（NHK）、時事通信社報導，經濟產業省產業資金課係長（基層管理職，約相當於股長）、今年28歲的櫻井真，與產業組織課28歲職員新井雄太郎，2人疑涉開設人頭公司，詐領政府因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對中小企業發放的房租補助金。

兩人涉嫌共詐領550萬日圓，於本月25日遭到警方逮捕。

經產大臣(木尾)山弘志今天下午在記者會上表示，國家公務員被要求應具有高度倫理意識，他很遺憾發生這樣的案件，對國民致上深深的歉意。

(木尾)山說，經產省將會全力協助警方搜查，了解事件全貌、進行嚴正的對應處置，並將檢討防止類似案件再度發生。

內閣官房長官加藤勝信今天也說，此事牽涉到人民對政府的信賴，對此感到非常遺憾。

另外，富士新聞網（FNN）報導，4月23日有人在國會眾議院的女廁偷拍後逃走，事後被發現是有持有國會通行證的經產省職員，眾議院已禁止該名人士進出，並由警方進行調查。

(木尾)山今天也提及此事，他說，這些案件會告知所有的經產省職員，提高使命感與倫理意識是第一要務。