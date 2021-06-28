「衛報」報導，英國國防參謀長卡特（Nick Carter）2019冠狀病毒疾病（Covid-19）驗出陽性後，國防大臣與6位軍方高層已自主隔離。

國防部在聲明中對「衛報」（Guardian）證實，國防參謀長卡特採檢陽性。國防部還說，上週曾和卡特見面的國防大臣華勒斯（Ben Wallace）等國防部同僚，現在都已自主隔離。

「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導則說，卡特採檢陽性後，上週已開始隔離。英國國民保健署（NHS）檢測及追蹤（Test and Trace）部門那時就要求華勒斯與皇家海軍（Royal Navy）、皇家空軍（RAF）、戰略司令部（Strategic Command）等曾與卡特有「密切接觸」的首長待在家中。

陸軍首長與卡特的副手也參加了上述會議，但與卡特有一段距離，他們週末期間都先隔離，等待PCR檢測結果。作為預防措施，他們明天應該都會遠距上班。

據報62歲的卡特是在24日參加牛津郡（Oxfordshire ）的國防學院（Defence Academy）會議，以及25日威爾特郡（Wiltshire）Chalke Valley歷史節之後，採檢驗出陽性，華勒斯與另6名軍方將領也出席了牛津郡的會議。