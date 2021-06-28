法國極右派政治人物雷朋（Marine Le Pen）領導的政黨，今天在地方選舉第二輪投票未能贏得任何大區，總統馬克宏的中間派執政黨也再度遭逢選舉大敗。這輪投票依舊投票率低落。

法新社報導，法國大區選舉第二輪投票局部結果出爐，確認20日首輪投票呈現的趨勢。雷朋的「國民聯盟」（National Rally，RN）未能實現主要目標、拿下含有馬賽（Marseille）和尼斯（Nice）的普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區（Provence-Alpes-Cote d'Azur，PACA）。

馬克宏（Emmanuel Macron）的執政黨「共和前進！」（La Republique en Marche，LREM）這回全國得票率甚至未能達到2位數，遑論贏得任何大區。這對於開始把目光轉向明年競選連任的馬克宏是一大打擊。

雷朋若在靠地中海的普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區取得勝利，便可首度掌控法國本土13個大區之一，為明年總統大選挑戰馬克宏增加勢力。

失望的雷朋表示：「今晚我們未贏得任何大區。」她歸咎於對手「反常結盟」，並表示未來若要勝選「關鍵在動員」。

這輪投票結果顯示，法國傳統右派共和黨（The Republicans）和左派社會黨（Socialist Party）勢力大振。其中社會黨原本因先前退黨的馬克宏成立新黨「共和前進！」、並於2017年登上總統大位，而受到擠壓。

儘管分析師警告勿從大區選舉結果過度解讀，但他們強調，明年法國總統大選是否確定就是由馬克宏和雷朋對決，仍要打上問號。

上週首輪投票的投票率低落，已令法國跨黨派人士擔憂；第二輪投票率也幾乎未改善。根據法國公眾意見機構（Ifop）和菲杜奇（Fiducial）估計，未投票選民比例超過66%。

「國民聯盟」也未能拿下包含法國首都巴黎的大巴黎區（Ile-de-France），他們推出的25歲明日新星候選人巴德拉（Jordan Bardella）未對連任成功的右翼區長波克瑞斯（Valerie Pecresse）構成挑戰，波克瑞斯也通過左派和綠黨結盟的考驗。

法國右翼重量級人物貝特宏（Xavier Bertrand）同樣在東北部上法蘭西大區（Hauts-de-France）成功連任區長，使得他明年代表傳統右派競選總統的聲望提高。