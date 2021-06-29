NCC表示，簡訊實聯制從推出到6月27日，已經發送近6.2億則簡訊。依照規定，資料只能保存28天，累計5月19日到29日止已刪除超過1.24億則簡訊。

本土疫情期間，政府自5月19日推出實聯制簡訊，讓民眾掃碼進出店家，協助未來疫情調查。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天晚間在臉書上發布簡訊實聯制相關統計，從5月19日到6月27日為止，簡訊實聯制累積發送6億1945萬6723則簡訊。另外，電信事業依照規定只能保留簡訊實聯制資料28天，第29天之前的簡訊資料必須刪除。

NCC指出，統計5月19日至29日之間的簡訊資料，已經刪除1億2470萬8848則簡訊。

日前台中地方法院法官張淵森曾質疑，有刑警濫用實聯制資訊逮捕嫌犯，將相關資訊使用於防疫之外的目的。NCC則回應，簡訊實聯制只提供防疫用途，各電信業者除了提供指揮中心作疫調外，未曾提供簡訊資料給其他單位。刑事警察局是依通訊保障及監察法規定，申請在通訊監察系統進行監察。（編輯：張均懋）1100628