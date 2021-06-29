美國國務卿布林肯今天造訪梵蒂岡，與教宗及多位教廷高層會晤。雙方談論如何因應全球挑戰、照顧弱勢族群及因應氣候變遷，也觸及包括中國與黎巴嫩、敘利亞人道危機等議題。

布林肯（Antony Blinken）22日出訪歐洲，今天來到台灣唯一歐洲邦交國梵蒂岡，相繼與教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）、教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）和教宗方濟各（Pope Francis）會晤。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）事後發布的會議摘要，在與帕洛林及蓋拉格的會面上，布林肯首先強調美梵共同努力促進宗教自由、對抗人口販運，並重申美方支持委內瑞拉恢復民主，希望協助委國人民重建國家。

普萊斯指出，3人也在會上討論多項全球議題，包含氣候變遷、擴大2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗分配，也強調因應在敘利亞、黎巴嫩、衣索比亞與白俄羅斯挑戰的重要性。此外，他們也談論到中國人權與宗教自由。

結束與教廷高層會面後，布林肯接著與教宗會晤；布林肯是繼美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）後，第2位與教宗見到面的總統拜登（Joe Biden）政府高層官員。

普萊斯表示，與教宗會面時，布林肯重申美國會致力與梵蒂岡緊密合作，因應全球挑戰並照顧難民、移民等世上弱勢族群的需求。布林肯也感謝教宗在環境照護、對抗氣候危機議題上，長期展現領導力。

此外，普萊斯說，雙方有談到中國，也有討論黎巴嫩、敘利亞、衣索比亞泰格瑞省（Tigray）及委內瑞拉的人道危機。1100628