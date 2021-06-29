國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天表示，非洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的疫情可能幾天內就會超越過去高峰，她強調加速非洲疫苗供給與經濟援助的急迫性。

路透社報導，喬治艾娃和IMF非洲部門主任瑟拉希（Abebe Selassie）在一篇部落格文章中表示，漠南非洲的整體人口疫苗覆蓋率不到1%，是全球最低，在缺乏立即行動下，疫情再度爆發的風險已嚴重威脅醫療系統。

喬治艾娃和瑟拉希在文中寫道：「在缺乏顯著且直接的國際援助下，以及缺乏有效的區域性疫苗注射，漠南非洲近期可預見疫情反覆爆發，奪走的人命愈來愈多、衝擊最弱勢族群的生計，同時癱瘓投資、生產力和經濟成長。」

文中說：「簡單來說，在沒有外來援助下，非洲地區面臨愈來愈落後的風險。」並表示如果疫情肆虐非洲愈久，恐出現更危險的新型變異株威脅到世界其他地區。

這兩位IMF官員呼籲，富裕國家透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）加快腳步和非洲分享疫苗庫存，目標在9月以前將2.5億劑疫苗送到非洲。