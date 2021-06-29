澳洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情趨於緊繃，繼雪梨、達爾文之後，伯斯和布里斯本今天成為第3、第4個實施封鎖的主要城市。

自從爆發疫情以來，西澳州首府伯斯（Perth）僅通報3起確診病例，但地方衛生官員一直都對群聚感染採取審慎的防疫態度。

西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）昨天深夜召開記者會說：「我們知道COVID構成的風險，我們從世界各地的資訊得知，Delta變異株是另一個我們不能掉以輕心的新野獸。」

伯斯與周圍地區的200多萬名居民，如今與雪梨（Sydney）和達爾文（Darwin）居民一同實施封鎖措施，從29日的凌晨12:01分起持續至7月3日凌晨12:01分。

而在昆士蘭州的布里斯本（Brisbane）也宣布施行3天封鎖措施。昆士蘭州長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）說：「做出這些決定並不容易。大城市實施封鎖，是因為海外入境者把病毒帶了進來。」

在這些城市中，政府要求民眾除了執行必要工作、運動、採購生活用品或因醫療因素出門外，必須待在家中防疫。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100629