美國西北部受到熱浪侵襲，西雅圖、波特蘭等地今天氣溫繼續飆高到攝氏40度以上，波特蘭創下46.1度高溫紀錄。科學研究表示，全球氣候變遷未來會更頻繁出現破紀錄的高溫。

「西雅圖時報」今天報導，熱蓋現象（heat dome）是覆蓋在一個地區的熱浪，熱蓋已籠罩美國西部近兩週，屢創下破紀錄高溫。自上週末26日到今天連三日，美國國家氣象局對華盛頓州西部大部分地區發出過熱警告。

美國有線電視新聞網（CNN）今天表示，從加拿大邊境到墨西哥邊境的美國太平洋岸，超過2000萬人處於高溫警告範圍。

最近連續三天美國西北各州處於類烤箱的高溫狀態，俄勒岡州波特蘭（Portland）今天下午高溫達華氏115度（攝氏46.1度）。

西雅圖今天創下華氏106度（攝氏41.1度）的高溫紀錄，打破昨天創下的華氏104度（攝氏40度）紀錄。

CNN氣象學家蓋伊（Michael Guy）說，這些地區已有100多年沒出現過這樣的高溫。

熱浪是氣候危機影響全球天氣的明顯例證。研究人員和政策專家表示，受氣候變遷影響，未來會更加頻繁地出現破紀錄的高溫，但是北美太平洋岸西北地區還沒做好準備。

CNN報導，根據憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）一項研究，到本世紀中，太平洋岸西北部氣溫超過華氏90度（攝氏32.2度）的天數預計將從目前平均每年約6天增加到16天。憂思科學家聯盟是1969年由全球10多萬名科學家成立的非營利組織。