日本國會眾議院昨天表示，自民黨眾議員、前財務大臣額賀福志郎確診2019 冠狀病毒疾病（COVID-19），是第15名確診的國會議員；他6月20日打完第1劑疫苗，8天後確診。

日本共同社、產經新聞報導，額賀今年77歲，本月20日在茨城縣的選區接種第1劑疫苗後出現倦怠感，26日晚間微微發燒，28日在東京都內的醫院看診時接受核酸檢驗（PCR），驗出陽性反應。

醫院診斷認為額賀有必要住院，現正住院治療中。