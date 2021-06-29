日本前財務大臣確診 8天前打第1劑疫苗 13:032021/06/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 自民黨眾議員、前財務大臣額賀福志郎。(圖右)(圖／新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本國會眾議院昨天表示，自民黨眾議員、前財務大臣額賀福志郎確診2019 冠狀病毒疾病（COVID-19），是第15名確診的國會議員；他6月20日打完第1劑疫苗，8天後確診。 日本共同社、產經新聞報導，額賀今年77歲，本月20日在茨城縣的選區接種第1劑疫苗後出現倦怠感，26日晚間微微發燒，28日在東京都內的醫院看診時接受核酸檢驗（PCR），驗出陽性反應。 醫院診斷認為額賀有必要住院，現正住院治療中。 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 全美首例莫德納引發罕見血栓 65歲男接種10天後住院身亡 - 國際 美研究：mRNA疫苗可產生持久免疫力 終生免補打 3類人例外 - 國際 不畏Delta 英國鐵了心7／19將全面解封 - 國際 - 中央社 威廉發火 痛罵梅根：該死的女人 - 國際 憂Delta病毒蔓延 澳洲4大城封鎖1000萬人 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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