希臘政府為衝高年輕人接種第一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗覆蓋率，不惜提供150歐元現金卡（約新台幣5000元）及一個月的免費手機上網服務。

路透社報導，隨著疫情趨緩，希臘開始鬆綁防疫限制，但同時關於Delta變異病毒株擴散的隱憂也漸增。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在部長會議上說：「接種第一劑疫苗，就能得到150歐元預付卡。」

希臘政府表示，約94萬名18歲至25歲希臘人在年底前接種第一劑，即符合這項名為「自由通行證」（freedom pass）的現金獎勵資格，自7月15日起，可把這筆錢用在暑假或文化活動上。

根據希臘政府數據，全國約1100萬人口中，已約1/3完整接種兩劑疫苗。

一名負責疫苗事務的政府官員表示，如果希臘民眾都認同接種疫苗的重要性，全國有望在秋天以前達到80%覆蓋率。

希臘自疫情發生以來，累計42萬1266人感染、1萬2682人病故。

希臘政府上週宣布不再強制民眾於戶外戴口罩，且自今天起，完整接種兩劑疫苗的民眾不用接受採檢就可去上班或去健身房。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1100629