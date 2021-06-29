泰國2019冠狀病毒疾病第三波疫情未見緩解，曼谷及周邊地區公立醫院病床數告急，公共衛生部將讓無症狀且健康狀況良好的患者在家隔離，由醫院利用科技追蹤患者狀況。

泰國第三波疫情嚴峻，尤其首都曼谷以及周邊幾個府確診數字高居不下，從昨天開始曼谷、北欖府（Samut Prakan）、龍仔厝府（Samut Sakhon）、巴吞他尼府（Pathum Thani）、暖武里府（Nonthaburi）以及佛統府（Nakhon Pathom）餐廳全面禁止內用30天，各府之間將設檢查哨，跨府移動要攜帶必須移動的證明文件。

由於確診數攀升，加上重症病人持續增加，泰國公立醫療院所病床數告急，曼谷多間大型公立醫院日前停止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測，因為一旦檢測出陽性病人，醫院的病床不夠收治病人。

曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS ）報導，公共衛生部昨天宣布啟動曼谷、北欖府、龍仔厝府、巴吞他尼府、暖武里府以及佛統府的無症狀確診病患在家隔離計畫。

根據計畫內容，在家隔離的無症狀病患必須在60歲以下，健康狀況沒問題，獨居或是最多和另一個家人同住，沒有過胖、慢性阻塞性肺病、慢性腎病、心血管疾病、腦血管疾病、嚴重糖尿病等疾病。

而當患者在家隔離時必須住在有獨立衛浴的房間，衣物獨立洗滌，不能有任何訪客，避免和同住者使用同樣的物品和一起吃飯，如果真的無法避免共用物品，就要洗手。

患者必須每天量體溫並觀察自己的狀況，如果出現症狀影響患者的日常生活，就要立刻聯絡有患者病歷的醫院。

公共衛生部副部長沙提（Satit Pitutacha）指出，科技確保患者可以執行在家隔離計畫，包括利用科技追蹤以及提示患者的體溫和血氧狀況。

泰國今天通報新增4662個確診案例，其中曼谷確診數達1692例。截至今天為止，泰國累計25萬4515起確診案例，其中1970人死亡、20萬5064人康復出院、4萬7481人住院治療中。（編輯：周永捷）1100629