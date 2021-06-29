印尼疫情持續升溫，由於高傳染力的Delta變異株肆虐，大量病患湧入醫院，讓醫療體系難以負荷。紅十字會今日表示，這波爆發狀況已瀕臨「災難」邊緣。

路透社報導，近來印尼每日新增確診數量都在2萬例以上。這波疫情飆升，主要與Delta變異株具有高度傳染力，以及五月穆斯林齋戒月結束後，大量民眾在國內移動有關。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）印尼地區國家集群支持小組（Country Cluster Support Team CCST）負責人蓋爾范德（Jan Gelfand）表示，「我們看見，Delta變異株每天都讓印尼更接近災難邊緣」，並呼籲推動全球疫苗更佳分配。

對此，印尼疫情任務小組發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）回應表示，「醫院人滿為患，是因為民眾四處移動，未確實遵守防疫規範，加上Delta變異株肆虐，造成確診病例遽增」。數個疫情「紅區」內醫院都已通報負荷過載，包括首都雅加達的隔離病床占床率，截至27日已達93%。

印尼計畫透過大規模接種疫苗來應對疫情。然而自今年一月至今，全國預定接種疫苗的1億8150萬人中，僅1330萬人已完成2劑疫苗接種。

海峽時報今日引述不具名消息人士說法報導，為遏制疫情擴散，印尼當局將自30日起收緊防疫限制，禁止餐廳內用，並要求民眾搭乘國內航班前，提供PCR檢測陰性證明。