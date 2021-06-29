以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）今天抵達阿拉伯聯合大公國，成為以色列第一位正式訪問阿聯的部長級官員。兩國關係已於去年9月正常化。

法新社報導，拉皮德在座機抵達阿布達比（Abu Dhabi）機場前，上傳了一張自己在機上的照片至推特（Twitter），並附上圖說：「啟程赴阿聯進行歷史性訪問。」

過去雖曾有以色列部長訪問過阿聯，但最近走馬上任的拉皮德是迄今位階最高，也是第一個與官方代表團出訪阿聯的以色列人。

以色列駐阿聯使館的館長推文：「我當外交官30年，能在阿布達比機場這裡看到（代表以色列的）藍白色，一邊等待外交部長降落，我覺得好興奮！」

在美國斡旋下，以色列與阿聯去年8月宣布達成關係正常化協議，兩國之後簽署了一系列關於旅遊、航空、金融服務等領域的協議。

拉皮德此行將為以色列駐阿布達比大使館和杜拜（Dubai）領事館揭幕。