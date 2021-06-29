歐洲聯盟將在7月1日起啟用俗稱疫苗護照的接種證明，不過歐洲航空機構呼籲各國協調驗證管理流程，否則初期機場恐將出現混亂及排隊長達數小時現象。

歐盟協調27成員國將自7月1日起啟用推出歐盟數位疫苗證明，將促進歐盟公民的安全自由流動，不過航空公司及機場管理機構示警推出初期恐出現混亂景象。

歐洲聯盟政策期刊「歐洲動態」（EurActiv）今天指出，由歐洲5大航空集團組成的歐洲航空聯盟（Airlines forEurope，A4E），以及國際航空運輸協會（IATA）等向歐盟各成員國領導人發出信函，警告隨著暑假旺季到來，未來數週客運量增加，歐洲機場存在混亂風險。

航空聯盟及運輸協會指出，數位疫苗證明需要人員進行額外的檢查，也需要有正確的設備讀取，這項必須在機場以人力大量的檢查將成為前所未有的挑戰。憂心如果沒有適當的協調，預估旅客在機場等待的時間可能長達3小時甚至更長。

他們呼籲，為避免機場在暑假高峰期出現大量排隊和延誤採取措施，各國政府應協調如何管理驗證流程並提供足夠完善設備。

歐盟的數位疫苗證明有一個條碼，透過設備讀取後，顯示持有者是否接種疫苗與何種疫苗、篩檢結果、以及染疫後康復等資訊，分成電子版以及紙張2種版本，前者能透過各國自行開發的APP下載後存在手機。