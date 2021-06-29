美國總統拜登今天表示，第一夫人吉兒（Jill Biden）下個月可能前往東京參加奧運會開幕儀式。

拜登在白宮告訴記者：「我們現在正在安排此事。計畫是如此。」

東京奧運預定7月23日開幕。這項2020夏季奧運去年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而延後到今年，如今主辦國日本還在與疫情奮戰。