美國參議院月初通過重大抗中法案，眾議院外委會30日也將審議類似法案。眾院版法案旨在各領域因應中國挑戰，並認定台灣為重要印太成員，盼多方增進美台關係，強化對台承諾。

隨著抗中成為美國兩黨共識，參眾兩院在這屆國會積極推動重大法案，希望全方位因應中國挑戰，確保美國有能力與北京競爭抗衡。

歷經許久協商後，參議院8日以68票比32的票數，通過長達近2400頁、由多部法案包裹而成的參院版抗中法案，名為「美國創新暨競爭法案」（The United States Innovation and Competition Act），而眾議院也要開始動作。

眾議院外委會明天將審議由民主黨籍委員會主席米斯克（Gergory Meeks）5月25日推出的「確保美國全球領導地位及參與法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act），依全名起首字母簡稱為「老鷹法案」（EAGLE Act）。

這部眾院版抗中法案長470頁，分為6大部分，主旨為強化美國在政治、外交、經濟、發展、軍事、資訊及科技領域實力，以捍衛自身與理念相近盟友的利益與價值，同時加強誘因，激勵中國在全球和區域共同挑戰能與美國合作。

台灣在整部法案中被提及多達104次，其中有3小節為台灣專章。

法案首先指出，美國政策支持美台維繫緊密經濟、政治與安全關係，並認定台灣為美國印太戰略重要的一部分；推進台灣安全及民主符合美國重要安全利益，也應在符合台灣關係法、三個公報和六項保證下，強化美國對台現有承諾。

在美台貿易暨投資架構協定（TIFA）睽違5年後復談之際，法案呼籲美國行政部門，強化美台雙邊貿易，積極與台灣進行貿易談話，以利自由貿易協定（FTA）的簽署。法案也認為美方應擴大與台灣的經濟、科技合作，包含提升供應鏈安全。

此外，法案支持美方定期對台軍售，以增強台灣自我防衛能力，但也敦促台灣增加國防支出，才有充分資源實踐自身國防戰略。面對中國對台野心，法案呼籲美方與盟友共同制定重大經濟、外交策略，若北京試圖以武力改變台海現狀將付出代價，盼藉此嚇阻。

在外交領域，法案呼籲美方積極推動台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等國際組織，並促進美國、台灣與其他理念相近夥伴間的有意義合作。

為增進雙邊文化教育交流，法案要求美國國務卿考慮成立「美台文化交流基金會」，送美國高中及大專院校學生去台灣學中文，並啟動「台灣獎學金計畫」，提供美國聯邦官員兩年的獎學金赴台學習。

根據路透社報導，美國兩黨雖有共識，認為對中國應採取強硬態度，但在什麼作法最能有效抗中仍意見分歧。報導舉例，「老鷹法案」授權撥款資助氣候變遷計畫的條款，引起眾議院共和黨人的反對。

不過，眾議院外委會民主黨議員占些微的多數，「老鷹法案」預料還是能夠通過。但由於參眾院各自法案內容有不少差異，加上協商費時，恐怕還需等上好一段時間，才可能有部抗中法案通過兩院，送交總統拜登（Joe Biden）簽署。