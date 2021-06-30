燃料池滿了，核二廠1號機只得宣告退場，原能會今天表示，核二廠1號機將於7月1日晚上開始降載停機，隨後即進行機組大修作業。

原能會表示，受限於用過燃料池貯存近滿儲，該機組爐心內用過核燃料於停機後暫時無法退出爐心，因此仍須維持安全重要相關設備的可用性，進行必要大修維護、測試、保養作業。

原能會說明，台電公司已依規定提出大修計畫，並規劃於6個月內完成相關維護作業，這次大修作業期程仍在機組運轉執照有效期限內，非屬提前除役。原能會也將執行相關視察，以確認核二廠確實依相關程序執行大修作業。

核二廠1號機運轉執照將於110年12月27日屆期，台電公司已依規定於3年前提出除役計畫，原能會也已於109年10月20日審查通過，台電公司正辦理環境影響評估作業，待環評作業通過後，原能會才會核發除役許可；因此核二廠將如期於運轉執照到期後進入除役期間，並於取得除役許可後，進行除役相關拆除作業。

另外，為避免因COVID-19疫情影響核能電廠運轉穩定與安全，原能會已要求台電公司持續督促其所屬各核能電廠妥為因應，並針對核二廠1號機大修，要求電廠更應加強大修期間的防疫管控措施。（編輯：潘羿菁）1100630