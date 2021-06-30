美國西北太平洋沿岸居民歷經3天破紀錄酷暑，今天終獲緩解，整個地區溫度大幅下滑，太平洋吹來較為涼爽的海風。

然而，俄勒岡州與華盛頓州喀斯喀特山脈（Cascade Range）東側，炎熱氣候依舊，高溫警報也並未解除。美國國家氣象局（National Weather Service ）預測，本週內在愛達荷州和蒙大拿州接下來幾天還會更熱。

俄勒岡州工作安全及保健局表示，俄州聖保羅（St. Paul）週末期間有一名農場勞工喪生。官方並透露更多細節，也未公布這名過世勞工的姓名。

俄勒岡州波特蘭（Portland）、賽勒姆（Salem）和華盛頓州西雅圖（Seattle）等幾個太平洋西北地區主要城市，在高氣壓籠罩下，昨天紛紛翻新高溫紀錄。

俄勒岡州首府賽勒姆溫度達攝氏47.2度，寫下1890 年代有紀錄以來最熱。

波特蘭機場溫度昨天達攝氏46.11度，連續第3天打破史上高溫紀錄。

而波特蘭以北的華盛頓州西雅圖塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport），氣溫也來到空前的攝氏41.11度，刷新前一天才寫下的紀錄。

一向涼爽的波特蘭，這次熱浪所受衝擊特別嚴重，城市基礎設施幾乎負荷不了。

鐵路交通因電線過熱而停擺；酒吧和餐廳因為下廚環境對廚師太過危險，不得不暫停營業。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100630