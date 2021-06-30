澳洲爆發新一波2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，為了遏止具高度傳染力的Delta變異株擴散，有4座主要城市實施封鎖措施，疫情最嚴重的新南威爾斯州今天新增22例本土病例。

路透社報導，目前每兩名澳洲人就有一人必須遵守居家防疫令，澳洲第一大城雪梨（Sydney）封鎖兩週，直到7月9日才會解封，而伯斯（Perth）、布里斯本（Perth）與達爾文（Darwin）也進入封鎖狀態，直到近週末才會解除。

其他主要城市大多也實施嚴格的防疫措施，包括強制佩戴口罩與限制聚會人數等。

新南威爾斯州今天的新增病例比前兩天略增，但仍低於26日通報的30例高峰，今天新增的22例都與之前的個案有關。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在雪梨告訴記者：「新南威爾斯州現階段的病例穩定下來…但目前為止，疫情大爆發的隱憂尚未具體化，我們當然希望可以保持下去。」

新南威爾斯州兩週前驗出首例，個案是一名載過國際航空機組人員的司機，迄今新增約170例本土感染病例。

昆士蘭州在首府布里斯本傳出疫情後，實施為期4天的封鎖防疫措施，今天通報新增3例本土病例。布里斯本個案感染了Delta變異株，但不知道自己已染疫，10天內的足跡相當廣泛。

西澳州首府伯斯也進入4天封鎖狀態，將持續到7月3日；而北部城市達爾文的居民於7月2日之前都必須遵守居家令，只有緊急理由才能外出。

澳洲先前透過封鎖令、嚴格的社交距離規定、迅速追蹤接觸者，外加民眾都高度配合社區防疫措施，而能妥善抑制住疫情並將病例控制在相對較低的程度。

自爆發疫情以來，澳洲境內確診累計達3萬550多例，染疫不治病例累計達910例。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100630