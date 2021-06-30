Google推出語言模型新工具MUM，可在幾秒鐘內辨識出800種以上、超過50種語言用來稱呼疫苗的詞語，幫助使用者在Google搜尋中找到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的可靠資訊。

Google搜尋研究員暨副總裁納雅克（Pandu Nayak）今天在官方部落格發文說，根據Google的分析，AstraZeneca、CoronaVac、Moderna、Pfizer、Sputnik 等廣泛使用的疫苗，在全世界共有超過800種名稱。使用者搜尋疫苗資訊時，可能會使用Coronavaccin Pfizer、mRNA-1273、CoVaccine等各式各樣的關鍵字。

納雅克強調，Google是否能正確識別所有疫苗名稱，對於使用者能否獲得可靠的最新疫苗資訊至關重要。然而，想辨識出全球使用者對於疫苗的不同稱呼，就得付出大量的時間成本，以人工而言需要幾百小時。

現在有了MUM（Multitask Unified Model），Google可以在短短幾秒鐘內辨識出800種以上、超過50種語言用來稱呼疫苗的詞語。納雅克表示，在驗證MUM的搜尋結果後，Google已能將這個模型應用在Google搜尋服務中，幫助使用者找到全世界有關COVID-19疫苗的資訊。

MUM之所以能在幾秒內完成一項原本需要數週時間的工作，是因為具有知識轉移能力。納雅克說，MUM能夠從本身接受訓練的超過75種語言中學習並轉移知識。以閱讀一本書為例，如果一個人會多種語言，就可以在閱讀後用自己會的其他語言來分享書中重點，MUM對於不同語言知識的轉移也很類似這樣的概念。

納雅克指出，這種跨語言遷移學習能力，可以幫助Google快速擴展系統改善，這在一定程度上要歸功於MUM的樣本效率；相較於之前的模型，MUM在完成同一件工作時需要的資料量大幅減少。以疫苗名稱來說，只需要一小部分官方疫苗名稱作為樣本，MUM就能快速識別這是疫苗在不同語言間的名稱。

Google期待MUM在未來可以透過多種方式，讓Google搜尋變得更實用。納雅克說，Google早期的測試結果顯示，MUM不僅可以在許多面向上改進Google現有的系統，還可以幫助打造全新的方式來探索和搜尋資訊。（編輯：郭無患）1100630