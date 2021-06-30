美國民主黨掌控的聯邦眾議院今天通過法案，支持將國會大廈內紀念支持蓄奴、捍衛南北戰爭時期南方邦聯（Confederacy）的人物雕像給移除。

路透社報導，眾院今天以285票對120票連續第2年通過這項法案，投下反對票的全是共和黨人。

這是眾院連續第2年通過這項法案，只不過去年共和黨掌控的聯邦參議院拒絕著手處理，如今民主黨在參院握有薄得不能再薄的優勢，或許能逼出一場表決，但想過關還需10位共和黨人的支持。

這項「去除仇恨」（Remove Hate）法案鎖定國會大廈內，紀念前美國首席大法官塔尼（Roger Taney）和多位南方邦聯領袖的雕像和半身像。前總統川普的支持者今年1月6日在國會發動致命攻擊、企圖扭轉川普敗選結果時，現場曾出現南方邦聯旗。

大法官塔尼曾寫出支持蓄奴的關鍵判例，在1857年「史考特」（Dred Scott）案主要意見書中，裁定非裔美國人不能被視為公民，國會也不能禁止蓄奴，但後來被1868年通過的美國憲法第14修正案推翻。

美國國會大廈展示全國50州所選出的雕像，大法官塔尼的半身像若被移除，將改放美國最高法院首位非裔大法官馬歇爾（Thurgood Marshall）的雕像。

民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，移除雕像並不會抹去美國過去的歧視作為，也無法消除現今的種族主義。但她問說：「當我們在國會殿堂褒揚種族歧視最惡劣的加害者時，又怎麼能期待能終結種族歧視的禍害呢？」

反對法案的人士則表示，國會不應該支配各州選擇將哪一位人物的紀念雕像送進國會大廈。共和黨籍的阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯（Mo Brooks）表示，這項法案是「自以為比一般人懂更多的菁英分子」在「取消文化和歷史修正主義」的另一個例證。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100630