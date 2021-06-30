印尼一艘載有57人的渡輪昨天在峇里島外海沉船，造成至少7人喪生，11人失蹤，搜救人員已救起數十人，目前還在搜尋失蹤人員。

當局表示，這艘名為KMP Yunicee的渡輪昨天深夜從東爪哇道房（Ketapang）出發，前往50公里外的峇里島吉里曼努克港（Gilimanuk），卻在出發1小時後出事。船上載有57名乘客和工作人員，昨晚已從水中救起數十名倖存者。

直至今天仍有11人不知去向；此外，當局更新先前傷亡統計，證實已經撈出7名罹難者遺體。

峇里島搜救隊主管表示，仍在搜尋失蹤者。並說，昨晚救援行動因海浪過高、能見度過低而大受影響。

事故起因目前還不清楚。

印尼有1萬7000多座島嶼，大多倚賴渡輪與其他船隻為交通工具，但船隻安全標準低，水上事故頻傳。

2018年，一艘渡輪在蘇門答臘島（Sumatra）托巴湖（Lake Toba）翻覆沉沒，托巴湖是世界最深湖泊之一，事故造成約160人罹難。

2009年，一艘渡輪在蘇拉威西島（Sulawesi）與婆羅洲（Borneo）之間沉船，估計有300多人溺斃。