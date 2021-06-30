聯合國報告今天指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情去年爆發迄今，觀光業崩跌對經濟造成的影響恐超過4兆美元（新台幣約111.5兆元）。

法新社報導，這份由聯合國世界觀光組織（UNWTO）和聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）共同發表的報告發現，開發中國家疫苗接種不普及，導致經濟損失擴大。

聯合國世界觀光組織秘書長波洛利卡希維里（Zurab Pololikashvili）透過聲明表示：「觀光業是數以百萬計民眾的命脈，推進疫苗接種行動來保護社區並支持觀光業安全重啟，對恢復就業和創造亟需的資源至關重要。」

他指出，許多開發中國家極為仰賴國際觀光。

COVID-19疫情讓國際航空旅行去年多數時間近乎停滯，許多國家也不允許非必要的旅行，這導致觀光業和相關產業去年出現2.4兆美元的缺口，聯合國這份報告警告今年恐再度出現類似虧損，端看COVID-19疫苗配送情況。