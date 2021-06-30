加拿大官員今天說，由於4天以來的「極端酷熱」創下破紀錄的攝氏46.6度高溫，西部卑詩省這幾天的死亡人數幾乎是每4天平均死亡人數的兩倍之多。

官員說，卑詩省（British Columbia）在本月25日到28日之間至少有233人喪命，約較4天平均死亡人數多100人，預期人數還會隨著更多通報而增加。

卑詩省法醫服務處（Coroners Service）28日表示：「自上週末熱浪來襲開始，本處發現通報死亡人數顯著增加，懷疑是極端酷熱所致。」

聲明提到，法醫們正蒐集資訊以判斷死亡原因及方式，釐清是否與熱浪有關。

首席法醫拉普安特（Lisa Lapointe）在聲明中說，暴露在高溫環境下，有可能導致嚴重甚至致命後果，尤其是對年長者、嬰幼兒和慢性病患者。

路透社報導，由於氣溫飆高，卑詩省已於28日關閉中小學和大學。

卑詩省中部的李頓村（Lytton）位於大城溫哥華東北方約200公里，27日測得氣溫高達46.6度。

加拿大有部分領土位於北極圈內，是有名的寒冷雪國。根據加拿大環境暨氣候變遷部（Environment and Climate Change Canada）資料，在上週末熱浪來襲之前，全國史上最高溫紀錄為45度，是於1937年在薩克其萬省（Saskatchewan）測得。

太平洋西北地區（Pacific Northwest）涵蓋美國西北部和加拿大西南部，通常是長時間降雨多於晴天。在卑詩省維多利亞市（Victoria）駐點的環境暨氣候變遷部資深研究科學家弗拉托（Greg Flato）說，近期這波熱浪要歸因於停滯的高氣壓系統。