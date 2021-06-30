法國防疫政策首席醫療顧問戴佛西今天表示，法國很可能會出現第4波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，因為最早在印度發現的Delta變異病毒使染疫病例又大增。

儘管如此，戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）說，接種疫苗將有助於減緩Delta變異病毒帶來新一波疫情的影響。許多醫學專家認為，新一波疫情可能會在9或10月侵襲法國。

戴佛西告訴法國新聞電台（France Info）說：「我認為我們將會有第4波疫情，但將比前3波溫和得多，因為接種疫苗的比例已和先前不同。」

法國政府疫情危機科學顧問小組成員、新興疾病流行病學專家馮達奈（Arnaud Fontanet）今天告訴BFM電視台（BFM TV），他預估法國染疫人數將會在9或10月再度增加。

Delta變異病毒迅速蔓延到世界各地，已經導致一些國家重啟旅遊限制。法國衛生部長維宏（Olivier Veran）本週稍早表示，Delta變異病毒目前占法國確診病例的20%左右。