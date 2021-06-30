依照歐盟23日對會員國解封第三國居民入境的建議，瑞典將台灣列入解封名單。台灣居民即日起至8月31日不需特殊原因可入境瑞典，但仍需有不超過48小時的COVID-19陰性檢測證明。

繼荷蘭、法國、比利時等歐盟國家對台灣解除入境限制後，瑞典政府也在今天正式公告，台灣居民將可以持48小時內的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陰性檢測證明入境瑞典，不需隔離。

若是到瑞典的7天之內，曾在歐盟認定的高傳染風險國家停留，則入境後仍需依照瑞典公共衛生局的建議，在入境第1天與第5天進行COVID-19檢測，並且需進行7天的自主隔離。

不過，入境時已施打第2劑疫苗至少2週者不在此限。6歲以下的孩童則不須做COVID-19檢測。

目前被歐盟認定為低傳染風險的非歐洲經濟區國家包括：澳洲、以色列、紐西蘭、盧安達、新加坡、南韓以及泰國。

此入境解禁措施有效期限至今年8月31日，解禁屆滿時將視疫情變化與歐盟建議進行調整。