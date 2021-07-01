僅管歐洲積極打造半導體產業鏈，向自製晶片的目標邁進，根據研究，未來幾年歐洲對亞洲晶片的依賴度將不減反增。

德國電子業同業公會（ZVEI）29日公布微電子業趨勢報告，全球半導體市場2025年前的年成長率達6.5%，比過去5年增加1個百分點。不過，歐洲半導體的全球市占率將從目前的9%，下滑到2025年的8%。

歐洲汽車工業近來深受晶片短缺之苦，這樣的趨勢意味著歐洲對中國、台灣、日本、南韓的晶圓代工廠將更為依賴。美國晶片業龍頭英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）日前預期，晶片供不應求的問題將延續到2023年。

為減少對亞洲的依賴，歐洲正努力打造自己的半導體產業鏈。按照歐盟執行委員布勒東（Thierry Breton）的規劃，2030年前歐洲應該擁有下一代先進製程的晶圓廠，而且晶片市占率將提高到20%。

歐洲晶片市占率低，也與半導體廠商將業務外包有關，2015年還有2/3的晶片在歐洲本地生產，到了去年只剩下55%。

不過，最近歐洲半導體業急起直追，汽車零件大廠博世（Bosch）在德國德勒斯登（Dresden）的新廠本月初啟用，英飛凌（Infineon）在奧地利維拉克 （Villach）的新廠也即將開始量產，只不過產量離亞洲還有一大段距離。