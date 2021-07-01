美國佛州一棟濱海公寓高樓24日坍塌，迄今已近一週，邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）郡長萊文-卡瓦今天說，搜救人員又在瓦礫堆中尋獲6具遺體，死亡人數增至18人。

路透社報導，萊文-卡瓦（Daniella Levine Cava）在記者會上表示，目前仍有147人下落不明，恐怕還受困在香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）的瓦礫堆下。她說，18名罹難者中有2名孩童，分別是4歲和10歲。

萊文-卡瓦說：「孩童殞命的消息令人難以承受。」「我們的社區、我們的國家和全世界都與這些失去所愛的家庭一同哀悼。」

官員表示，他們仍抱持著尋獲倖存者的希望。瑟夫賽德鎮長伯凱特（Charles Burkett）受訪時說，他曾向受害者家屬承諾，救難人員在斷垣殘壁裡持續往下挖掘，「不會遺漏任何一個人」。

他說：「我們還沒挖掘到底部，不曉得下面情況如何。」「我們不會去猜測。我們不會做出攸關生死的決定，任意停止尋找可能在瓦礫堆下倖存的人。」

一名熟知內情的消息人士今天表示，美國國家標準技術研究所（US National Institute of Standards and Technology）預計很快就會宣布展開對佛州大樓坍塌事件的調查。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1100701