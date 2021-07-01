日本受梅雨鋒面影響，東日本與西日本靠近太平洋側將持續下大雨到明天，東京伊豆群島已發展出線狀對流，靜岡縣對2萬多人下避難指示；氣象廳籲嚴防土石、淹水與河水氾濫。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，在本州南岸延伸的梅雨鋒面引入暖溼空氣，東日本與西日本靠近太平洋側降下大雨。

東京的伊豆群島形成「線狀降水帶」（台灣稱「線狀對流」，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里），當地將持續下豪雨，可能影響生命安全的危險性急速提高，氣象廳發布「顯著大雨相關情報」，呼籲民眾務必提高警覺。

伊豆群島、鹿兒島縣與靜岡縣也因為雨勢強烈導致地盤鬆動，發布土石災害警戒情報。

靜岡縣下田市因大雨恐致土石流，在上午6時50分已對市內全部1萬666個家庭、共2萬669人下達避難指示；靜岡縣南伊豆町也在8時30分對區域內全部7905人下達避難指示。

以九州南部與奄美地區、東海、關東甲信等太平洋側為中心，各地區到明天都將持續強烈雨勢，局部地區恐會降下每小時雨量達50毫米以上的大雷雨。