海地一名警界人士遭槍擊身亡後疑引發報復行動，連夜的暴力行動釀至少15人喪生，包括一名記者與一名反對派運動人士。美國深感關切，呼籲海地當局遏止幫派暴力擴大。

法新社報導，海地警察工會目前正與警力公開槓上，在這個節骨眼上，擔任警察工會發言人的謝弗拉爾（Guerby Geffrard）昨天在首都太子港（Port-au-Prince）遭人槍殺身亡。

數小時後，在太子港同一區內，政治運動人士杜克萊（Antoinette Duclair）送記者查爾斯（Diego Charles）回家時遭人射殺。杜克萊陳屍車內與查爾斯倒臥身亡的照片，後來在當地社群網站流傳開來。

當晚同一社區之中還有另外多人身亡。憤怒的民眾把點燃的輪胎丟到路上表示抗議。

海地國家警察局長李昂．查爾斯（Leon Charles）今天在記者會上說：「謝弗拉爾遭暗殺身亡，他的盟友不甘示弱策畫今天凌晨的槍擊案，造成15名和平的民眾身亡。」

李昂說，已對太子港的暴力事件展開調查，「以追緝所有犯案的行凶者與共犯」。

記者與民權組織譴責李昂的這份聲明，同時質疑內容真實性。

非政府組織全國人權捍衛網絡（National Human Rights Defense Network）的奧古斯特（Marie Rosy Auguste Ducena）說，警察局長出面把杜克萊和查爾斯的雙命案矛頭指向工會，「這麼做是出於極大的仇恨，根本是極度的草率」。

海地總理喬塞德（Claude Joseph）辦公室發表聲明表示哀悼。他說：「在一個民主社會，這些可怕的罪行與不當的行為不能就此免受懲罰。」

美聯社報導，美國大使館發表聲明譴責這些殺戮行為，稱「對人員喪失性命、社會動盪不安全深感憂慮」。

美國大使館說：「美國敦促海地政府遏止幫派擴散，將罪犯與他們的共犯繩之以法，以保護海地公民。」